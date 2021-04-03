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Происшествия

В Крыму более 20 спасателей всю ночь искали пожилых туристок в горах

16:57 суббота, 3 апреля 2021
В Крыму более 20 спасателей всю ночь искали пожилых туристок в горах

фото © Новости Крыма

Крымские спасатели эвакуировали ночью троих заблудившихся в горах женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, поисковые работы длились более семи часов. Женщин искали более 20 спасателей, в том числе волонтеры.

Инцидент произошел в селе Малое Садовое (Бахчисарайский район). Пожилых туристок удалось найти в три часа ночи вблизи горы Арман-Кая возле пещеры Таврская.

«Спасатели предоставили пострадавшим теплые вещи, оказали психологическую помощь, провели профилактическую беседу и эвакуировали на служебном автомобиле», - отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, в медицинской помощи женщины не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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