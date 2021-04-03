Происшествия
В Крыму более 20 спасателей всю ночь искали пожилых туристок в горах
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели эвакуировали ночью троих заблудившихся в горах женщин.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, поисковые работы длились более семи часов. Женщин искали более 20 спасателей, в том числе волонтеры.
Инцидент произошел в селе Малое Садовое (Бахчисарайский район). Пожилых туристок удалось найти в три часа ночи вблизи горы Арман-Кая возле пещеры Таврская.
«Спасатели предоставили пострадавшим теплые вещи, оказали психологическую помощь, провели профилактическую беседу и эвакуировали на служебном автомобиле», - отметили в пресс-службе.
По словам специалистов, в медицинской помощи женщины не нуждались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российская туристка застряла на тропе Голицына в Крыму. На тропе Голицына эвакуировали туристку из Ессентуков, которая повредила ногу.
Спасатели в Крыму призывают туристов регистрировать свои маршруты. Управление МЧС России в Крыму призывает туристов регистрировать свои маршруты для обеспечения безопасности туристов и оказания квалифицированной помощи в случае необходимости.
В горах Крыма погиб альпинист. Вчера вечером службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун», что в районе поселка Форос, сорвался со скалы альпинист.
В Севастополе всю ночь спасали застрявшего на скале туриста. Спасатели оказали помощь мужчине, который застрял на скале в районе Балаклаво-Ласпинского перевала.
В Крыму более 20 спасателей всю ночь искали пожилых туристок в горах
Крымские спасатели эвакуировали ночью троих заблудившихся в горах женщин.
Президент Аргентины заболел COVID после вакцины «Спутник»
У Альберто Фернандеса поднялась температура, он прошел тест на антиген и получил положительный результат.
На Крым идет сильный шторм, дожди и снег
Южный циклон принесет на полуостров сильный ветер и обильные осадки в виде дождей и снега.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
31 марта
В Крыму подростка высадили из автобуса в чужом городе
Крымчан потрясла небывалая жестокосердность работника автостанции «Западная» в Симферополе, который высадил несовершеннолетнего Сервера Усманова с последнего автобуса, так как у мальчика не оказалось наличных денег для оплаты проезда.