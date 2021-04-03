Власть
Туристам-одиночкам запретили посещать крымские заповедники
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Попасть на их территорию можно исключительно в составе группы с экскурсоводом.
Теперь крымские заповедники «Опукский» и «Казантипский» можно посещать исключительно в составе организованных экскурсионных групп с гидом-экскурсоводом заповедника. Нововведение начало действовать 1 апреля, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».
Причем экскурсии будут проходить по четко установленному расписанию: в «Опукском» дважды в день в 10:00 и в 14:00, в «Казантипском» только по выходным в 15:00. К слову, именно в «Опукском» заповеднике расположена одна из самых популярных туристических локаций полуострова – соленое Кояшское озеро, которое в определенное время года приобретает ярко-розовый цвет.
Свое решение в учреждении объяснили тем, что в прошлом году указанные территории посетило слишком много людей и природа испытала высокую рекреационную нагрузку, не успев полностью восстановиться.
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