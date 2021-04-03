Стажер ограбил пункт выдачи «Озон» в Ялте и скрылся

Симферополец долго не мог найти хорошую работу, ведь делать хотелось минимум, а зарабатывать много.

Пройдя несколько собеседований парень все же остановился на профессии оператора пункта выдачи в Ялте. Две недели юноша стажировался, а потом «Не вынесла душа поэта». Монотонная работа надоела и крымчанин решился на воровство.

Как стало известно КП-Крым, имея доступ к помещению, 23 марта парень открыл офис пункта выдачи «Озон» и забрал выручку из кассы — 67 тысяч рублей. Вместе с деньгами злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Чтобы замести следы симферополец забрал все копии своих документов и договора. Но не учел одной немаловажной детали — происходящее зафиксировала видеокамера.Позже стало известно, что парень жил прямо на рабочем месте. Найти воришку пока не удалось.

При этом, как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по факту произошедшего преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымского телефонного «банкира» задержали в российской глубинке. Полиция задержала 34-летнего жителя Самарской области, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности крупнейшего крымского банка.

Мародеры вели раскопки на братской могиле под Симферополем. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных раскопок на территории братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10-м километре трассы Симферополь – Феодосия.

Ялтинские полицейские задержали рецидивиста за серию взломов магазинов. Ялтинские оперативники в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в совершении семи краж из магазинов.

Аптека, магазин, ночной клуб: у троих крымчан украли смартфоны. За последние два дня в полицию Симферополя обратились три местных жителя, у которых украли мобильные телефоны.