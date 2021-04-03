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Происшествия

Стажер ограбил пункт выдачи «Озон» в Ялте и скрылся

15:13 суббота, 3 апреля 2021
Ялта

Симферополец долго не мог найти хорошую работу, ведь делать хотелось минимум, а зарабатывать много.

Пройдя несколько собеседований парень все же остановился на профессии оператора пункта выдачи в Ялте. Две недели юноша стажировался, а потом «Не вынесла душа поэта». Монотонная работа надоела и крымчанин решился на воровство.

Как стало известно КП-Крым, имея доступ к помещению, 23 марта парень открыл офис пункта выдачи «Озон» и забрал выручку из кассы — 67 тысяч рублей. Вместе с деньгами злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Чтобы замести следы симферополец забрал все копии своих документов и договора. Но не учел одной немаловажной детали — происходящее зафиксировала видеокамера.Позже стало известно, что парень жил прямо на рабочем месте. Найти воришку пока не удалось.

При этом, как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по факту произошедшего преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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