Севастопольские депутаты запретили продавать энергетики детям

Закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, появился в Севастополе.

Он был принят сразу в двух чтениях на прошедшем заседании заксобрания.

Автором законопроекта «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории города Севастополя» стала председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова. Причиной стал вред содержащихся в энергетиках высоких доз кофеина, на который указывают медики. При этом они вызывают привыкание и способствуют «рискованному поведению» потребителей.

«Высокие дозы кофеина вызывают неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, депрессию, а в редких случаях могут привести к смерти», — подчеркнула Елена Глотова.

По ее словам, только за последние годы в Севастополе произошло два смертельных случая из-за употребления несовершеннолетними энерготоников.

Инициатива, как уже было сказано, была поддержана сразу в двух чтениях, хотя сомневающиеся были. Отныне в Севастополе запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним и использовать для продажи энерготоников торговые автоматы. Кроме этого, их нельзя реализовывать на территориях образовательных и медицинских организаций; организаций, «осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, их социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства»; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Добавим: подобные законы действуют в ряде регионов, включая Краснодарский край и Ленинградскую область. На федеральном уровне энерготоники детям пока не запрещены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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