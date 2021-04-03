С начала года аэропорт Симферополь обслужил 610 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта Симферополь в первом квартале 2021 года на 1,4% превысил показатели доковидного периода.

«Международный аэропорт Симферополь» за первые три месяца 2021 года обслужил 610 тыс. человек. Пассажиропоток на 1,4% превышает показатели аналогичного периода 2019 года и на 10% — 2020 года.

С начала года принято и отправлено более 4 тыс. регулярных рейсов. Пик пассажиропотока в этот период зафиксирован 28 марта, когда услугами аэропорта воспользовались 11 730 человек.

За прошедший период 2021 года рейсы в Крым выполняли 13 авиакомпаний по 16 направлениям. Самыми популярными маршрутами полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань. В летний сезон маршрутная сеть полетов из аэропорта Симферополь вырастет до 56 направлений, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

«Объемы пассажирских авиаперевозок в аэропорту Симферополь в первые три месяца этого года демонстрируют устойчивый рост даже по сравнению с доковидным 2019 годом. В апреле начнут открываться рейсы по новым направлениям весенне-летнего расписания, и мы ожидаем дальнейшего увеличения пассажиропотока. При сохранении тенденции по улучшению эпидемиологической ситуации как в Крыму, так и в России целом, аэропорт ждет очень напряженный сезон с большим количеством рейсов», — заявил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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