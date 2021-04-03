Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (ночью и утром местами сильный дождь.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (ночью и утром местами сильный дождь.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 10, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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