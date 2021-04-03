Президент Аргентины заболел COVID после вакцины «Спутник»

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У Альберто Фернандеса поднялась температура, он прошел тест на антиген и получил положительный результат.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В январе он получил прививку российской вакциной Спутник-V. Об этом Фернандес сообщил в Twitter.

«Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после рекордной температуры 37,3 и головной боли я прошел тест на антиген, который оказался положительным», – написал он.

Президент Аргентины уточнил, что результаты ПЦР-теста еще неизвестны, однако он уже изолировался. Фернандес попросил своих знакомых, с которыми он общался в последнее время, тоже пройти тест.

Напомним, 21 января Альберто Фернандес сделал первую прививку от коронавируса российской вакциной Спутник-V.

Также, в России заявили, что в результате вакцинации российской вакциной Спутник-V до сих пор не зарегистрирован ни один летальный исход.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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