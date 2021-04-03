Обнаруженного на севере Крыма красноармейца захоронят в Ялте

Останки красноармейца Петра Миронца, обнаруженные во время проведения «Вахты памяти» в районе села Смушкино Красноперекопского района, будут торжественно преданы земле в Ялте.

Об этом сообщил председатель местного отделения ДОСААФ России Владимир Бабко.

«Останки и личные вещи уроженца Ялты Петра Ивановича Миронца, найденные в прошлом году в ходе весенних поисковых работ, были переданы членам ПСО «Ялта-Память» Регионального отделения ДОСААФ России в гарнизонном Доме офицеров Симферополя командиром поискового отряда «Память Перекопа» Дмитрием Косякиным», – рассказал он.

Владимир Бабко также отметил, что встречать Солдата Победы на родине прибыли воспитанники, курсанты и реконструкторы ПО «Ялтинский клуб исторической реконструкции» Ассоциации ДОСААФ России во главе с координатором Бессмертного полка в Ялте Антоном Глухаревым.

По согласованию с администрацией города торжественное предание земле останков солдата планируется провести в памятные дни освобождения Ялты от фашистских захватчиков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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