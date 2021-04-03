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Происшествия

На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет

18:26 суббота, 3 апреля 2021
На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет

фото © Керчь.ФМ

Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.

В результате аварии фура с сыпучими материалами вылетела в кювет и легла на бок.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники дорожной службы.

На трассе «Таврида» регулярно происходят крупные ДТП.

Так, летом прошлого года в Белогорском районе произошло ДТП, в котором погибли восемь человек. Позже умер еще один пострадавший.

По информации российского МЧС Крыма, микроавтобус «Мерседес Спринтер», двигаясь по направлению в Симферополь, совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находились 15 человек.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

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На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет

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