Происшествия
На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет
фото © Керчь.ФМ
Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.
В результате аварии фура с сыпучими материалами вылетела в кювет и легла на бок.
По предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники дорожной службы.
На трассе «Таврида» регулярно происходят крупные ДТП.
Так, летом прошлого года в Белогорском районе произошло ДТП, в котором погибли восемь человек. Позже умер еще один пострадавший.
По информации российского МЧС Крыма, микроавтобус «Мерседес Спринтер», двигаясь по направлению в Симферополь, совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находились 15 человек.
В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ
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На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет фото
Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.
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