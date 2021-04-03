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На Крым идет сильный шторм, дожди и снег

16:03 суббота, 3 апреля 2021
На Крым идет сильный шторм, дожди и снег

фото © ria.ru

Южный циклон принесет на полуостров сильный ветер и обильные осадки в виде дождей и снега.

Об этом предупреждает ГУ МЧС по РК.

«В связи с прохождением южного циклона 4 и 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с», - отметили специалисты.

В МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах ЖКХ, нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий, увеличение числа ДТП.

Также не исключены обрывы линий электропередач, а также происшествия в акваториях Черного и Азовского морей. Находиться в прибрежной зоне во время шторма опасно для жизни, подчеркнули спасатели.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в Крым уже в субботу придет похолодание с дождями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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