Мэр Сак рассказал о весенней заполняемости здравниц

На сегодняшний день заполняемость ряда здравниц в Саках составила более 60%.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.

Он подчеркнул, что для данного времени года это высокий показатель. Овдиенко также напомнил, что курортные учреждения города работают круглый год.

«Все санаторно-курортные учреждения в нашем городе круглогодичные. Специфика города и учреждений – отдых и лечение маломобильных граждан. Но это не значит, что нет ничего другого: нашим отдыхающим предлагают широкий спектр лечебных программ, в том числе, постковидную реабилитацию», - уточнил Овдиенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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