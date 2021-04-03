Власть
Мэр Сак рассказал о весенней заполняемости здравниц
На сегодняшний день заполняемость ряда здравниц в Саках составила более 60%.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.
Он подчеркнул, что для данного времени года это высокий показатель. Овдиенко также напомнил, что курортные учреждения города работают круглый год.
«Все санаторно-курортные учреждения в нашем городе круглогодичные. Специфика города и учреждений – отдых и лечение маломобильных граждан. Но это не значит, что нет ничего другого: нашим отдыхающим предлагают широкий спектр лечебных программ, в том числе, постковидную реабилитацию», - уточнил Овдиенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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