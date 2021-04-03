Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном

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В Республике Крым к началу курортного сезона должны быть привиты работники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. Речь не только о врачах, но и о работниках сферы услуг.

Об этом заявил академик РАН, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Я Пеньковской (глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю – ред.) уже много раз говорил: для каждого конкретного объекта нужно выработать свои меры. Все, кто непосредственно встречается с людьми, – врачи, работники сервиса – все должны быть привиты, и это нужно сделать. Тот же «Артек»: весь персонал должен быть привит. То, что он не использовался в прошлом году – безобразие!», - отметил специалист.

По мнению бывшего главного санитарного врача России, Крымский полуостров способен принять «гораздо больше туристов», чем в прошлом году, и это не усугубит эпидситуацию на полуострове, если люди будут сознательно беречь свое здоровье и озаботятся своевременной вакцинацией от COVID-19. Это касается как туротрасли полуострова, так и самих туристов.

«Всем тем, кто собирается ехать, я тоже рекомендую: привейтесь. Если не привились, накануне возьмите анализ: не помешает. Если вы нашли деньги на отдых в Крыму, то на анализ у вас тоже деньги найдутся», - посоветовал Онищенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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