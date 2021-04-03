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Происшествия

Крымского телефонного «банкира» задержали в российской глубинке

10:06 суббота, 3 апреля 2021

Полиция задержала 34-летнего жителя Самарской области, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности крупнейшего крымского банка.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Жертвой приезжего злоумышленника стал 59-летний житель Ялты. Мужчине позвонили с неизвестного номера якобы из банка и сообщили о блокировке счетов сразу по нескольким картам. Ялтинец, не задумываясь, выполнил все указания «сотрудника банка». Позже он обнаружил пропажу более ста тысяч рублей.

Полиция установила, что мошенник хитростью выманил реквизиты банковских карт, после чего направил потерпевшего к ближайшему банкомату, где продиктовал ряд комбинаций для ввода цифр. Таким образом, деньги ушли на карту злоумышленника.

«Оперативники в короткие сроки вычислили владельца расчетного счета и установили его личность. Выехав в командировку, они задержали злоумышленника по месту жительства в Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время обыска у подозреваемого были изъяты банковские и SIM-карты. Под тяжестью неоспоримых доказательств злоумышленник признался в содеянном.

Следователи выяснили, что мужчина причастен минимум к 56 преступлениям на территории Крыма. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинские полицейские задержали рецидивиста за серию взломов магазинов. Ялтинские оперативники в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в совершении семи краж из магазинов.

Аптека, магазин, ночной клуб: у троих крымчан украли смартфоны. За последние два дня в полицию Симферополя обратились три местных жителя, у которых украли мобильные телефоны.

Работник симферопольского офиса интернет-магазина украл телефонов на 200 тысяч рублей. Сотрудник международного интернет-магазина выкрал два дорогостоящих мобильных телефона из симферопольского офиса, в котором он был менеджером.

Семья заплатила мошенникам 140 тысяч и осталась без отдыха в Крыму. По данным окружного МВД, местный житель через сайт «Донбасс-массандра.рф» приобрел путевку на четверых человек в пансионат Ялты.

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