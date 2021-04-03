Крымского телефонного «банкира» задержали в российской глубинке

Полиция задержала 34-летнего жителя Самарской области, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности крупнейшего крымского банка.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Жертвой приезжего злоумышленника стал 59-летний житель Ялты. Мужчине позвонили с неизвестного номера якобы из банка и сообщили о блокировке счетов сразу по нескольким картам. Ялтинец, не задумываясь, выполнил все указания «сотрудника банка». Позже он обнаружил пропажу более ста тысяч рублей.

Полиция установила, что мошенник хитростью выманил реквизиты банковских карт, после чего направил потерпевшего к ближайшему банкомату, где продиктовал ряд комбинаций для ввода цифр. Таким образом, деньги ушли на карту злоумышленника.

«Оперативники в короткие сроки вычислили владельца расчетного счета и установили его личность. Выехав в командировку, они задержали злоумышленника по месту жительства в Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время обыска у подозреваемого были изъяты банковские и SIM-карты. Под тяжестью неоспоримых доказательств злоумышленник признался в содеянном.

Следователи выяснили, что мужчина причастен минимум к 56 преступлениям на территории Крыма. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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