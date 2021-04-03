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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму - снова рост

10:08 суббота, 3 апреля 2021
Коронавирус в Крыму - снова рост

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 54 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», - уточнил Аксенов в Facebook.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму заболели 37871 человек, выздоровели за весь период 35 592 пациента, в том числе 73 - за прошедшие сутки.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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