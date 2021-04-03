Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID ● 78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор ● В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей ● 79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
Коронавирус в Крыму - снова рост
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 54 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», - уточнил Аксенов в Facebook.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму заболели 37871 человек, выздоровели за весь период 35 592 пациента, в том числе 73 - за прошедшие сутки.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму начнут готовить врачей по новым специальностям. В медицинской академии КФУ начнут готовить специалистов по современным специальностям на новом факультете, который планируется открыть к началу нового учебного года.
78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму обещают потратить более 29 млрд рублей на здравоохранение. Общий объем финансирования государственной программы развития здравоохранения Крыма на этот год составляет 29,3 млрд рублей.
Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор. Санаторий «Прибой» в Евпатории возобновит работу в качестве обсерватора для пациентов с коронавирусом.
Коронавирус в Крыму - снова рост
За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах
Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.
В центре Симферополя засыхают новые растения
Растения, высаженные в ходе работ по благоустройству сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе, засыхают из-за отсутствия полива.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
31 марта
Аксенов берет под полный контроль главную ценность Крыма
В Крыму продолжают обсуждать отставку главы республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.