Коронавирус в Крыму - снова рост

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За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 54 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», - уточнил Аксенов в Facebook.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму заболели 37871 человек, выздоровели за весь период 35 592 пациента, в том числе 73 - за прошедшие сутки.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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