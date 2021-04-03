Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +11
море +9

Власть

Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.

Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен.

«Сотрудниками велась очистка проезжей части от мусора на 26 улицах Симферополя и стен подземного перехода на проспекте Кирова», – приводят в пресс-службе администрации отчет Гумена о недельной работе предприятия.

По его словам, на прошедшей неделе сотрудники учреждения, как и положено, осуществляли очистку тротуаров и проезжей части от мусора и грязи, очистку урн, уборку в парках и скверах. В установленном порядке выполнили и регулярную мойку тротуарной плитки на территории парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» и проспекте Кирова.

Очистка плитки на набережной Салгира началась в Симферополе в конце февраля. По словам властей, за последние полгода количество испорченных рисунками и надписями объектов значительно увеличилось. Зачастую вандалы действуют в ночное время, поэтому закрепленные за содержанием набережной Салгира структурные подразделения МБУ «Город» не в состоянии этому воспрепятствовать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Симферополя засыхают новые растения. Растения, высаженные в ходе работ по благоустройству сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе, засыхают из-за отсутствия полива.

Развожаева возмутил «цыганский табор» в городе. Правительство Севастополя утвердило месячник чистоты – с 12 апреля до 12 мая.

Что будет на месте старой больницы Семашко в центре Симферополя. На старой территории республиканской больницы Семашко планируют разместить клинические базы для студентов Медакадемии КФУ.

В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды. В крымской столице водная инспекция с помощью спецоборудования нашла десять скрытых утечек и предотвратила масштабные водопотери.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму - снова рост

Коронавирус в Крыму - снова рост

За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.

Власть
Туристам-одиночкам запретили посещать крымские заповедники

Туристам-одиночкам запретили посещать крымские заповедники

Попасть на их территорию можно исключительно в составе группы с экскурсоводом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации