Власть
Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.
Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен.
«Сотрудниками велась очистка проезжей части от мусора на 26 улицах Симферополя и стен подземного перехода на проспекте Кирова», – приводят в пресс-службе администрации отчет Гумена о недельной работе предприятия.
По его словам, на прошедшей неделе сотрудники учреждения, как и положено, осуществляли очистку тротуаров и проезжей части от мусора и грязи, очистку урн, уборку в парках и скверах. В установленном порядке выполнили и регулярную мойку тротуарной плитки на территории парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» и проспекте Кирова.
Очистка плитки на набережной Салгира началась в Симферополе в конце февраля. По словам властей, за последние полгода количество испорченных рисунками и надписями объектов значительно увеличилось. Зачастую вандалы действуют в ночное время, поэтому закрепленные за содержанием набережной Салгира структурные подразделения МБУ «Город» не в состоянии этому воспрепятствовать.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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