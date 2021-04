Какой сегодня праздник 3 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 3 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения мобильного телефона

Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.

Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.

День Водяного

Суть праздника, отмечавшегося в третий день апреля (цветеня) – в привечании пробудившегося от зимней долгой спячки Водяного и его свиты. В День Водяного считалось необходимым поднести водному духу часть от первого улова, остатки хлеба и вина, щепоть табака или еще какое-то угощение. Если он будет доволен, то обеспечит рыбакам хороший улов, не будет мешать, рвать неводы и гонять рыбу, а напротив, даже переманит больших рыб в свой водоем из соседних, защитит людей от бурь и затопления.

В жены себе он брал приглянувшихся утопленниц или русалок, и рожают они водному хозяину «водяненков». Поговаривают, что когда вода выходит из берегов – это водяные буйно празднуют свадьбу. Один из главных членов свиты дедушки-водяного – сом. Он является транспортным средством и «правой рукой» водяного. Поэтому эту рыбу иногда называли «чертовой лошадью», а в некоторых областях советовали не употреблять ее в пищу. Кроме того, в адрес пойманного сома старались не говорить ничего дурного, чтобы не рассердить его хозяина.

Никита Водопол

Никита Водопол - день народного календаря у восточных славян, выпадающий на 3 апреля. Название дня происходит от имени святого Никиты Мидикийского. По славянским поверьям в этот день после зимы просыпается водяной.

Также сегодня, 3 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Серафима Вырицкого

- День дурака в Эстонии

- Кирилл Катаник

- День придумывания хороших примет

- День рождения кофемолки

- День рождения штрих-кода

- День отказа от скучной работы (Don't Go to Work Unless it's Fun Day) в США

- День поиска радуги (National Find a Rainbow Day) в США

- День шоколадного мусса (National Chocolate Mousse Day) в США

- День твидовой ткани (National Tweed Day) в США

- День бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана

- День провозглашения Второй республики в Гвинее

- День надежды (Day Of Hope) в США

- День прогулки (National Walking Day) в США

Сегодня именины празднуют: Филимон, Яков, Фома, Кирилл, Домнин.

Что происходило 3 апреля в прошлые годы

1043 - Эдуард Исповедник коронован на Английский престол

1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки

1559 - подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов

1879 - Софию провозглашен столицей Болгарии

1885 - немецкой изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением

1910 - впервые осуществлен восхождение на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске

1917 - Ленин с соратниками прибыл из Швейцарии в Петроград

1918 - Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте

1919 - Украинский Совнарком объявил Асканию-Нову заповедником

1922 - Сталина избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)

1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки

1948 - Гарри Трумэн утвердил «план Маршалла»

1966 - советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала его первым искусственным спутником

1999 - силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду

2007 - французский скоростной поезд «TGV» установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч

