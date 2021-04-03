Общество
Какой сегодня праздник 3 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения мобильного телефона
Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.
Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.
День Водяного
Суть праздника, отмечавшегося в третий день апреля (цветеня) – в привечании пробудившегося от зимней долгой спячки Водяного и его свиты. В День Водяного считалось необходимым поднести водному духу часть от первого улова, остатки хлеба и вина, щепоть табака или еще какое-то угощение. Если он будет доволен, то обеспечит рыбакам хороший улов, не будет мешать, рвать неводы и гонять рыбу, а напротив, даже переманит больших рыб в свой водоем из соседних, защитит людей от бурь и затопления.
В жены себе он брал приглянувшихся утопленниц или русалок, и рожают они водному хозяину «водяненков». Поговаривают, что когда вода выходит из берегов – это водяные буйно празднуют свадьбу. Один из главных членов свиты дедушки-водяного – сом. Он является транспортным средством и «правой рукой» водяного. Поэтому эту рыбу иногда называли «чертовой лошадью», а в некоторых областях советовали не употреблять ее в пищу. Кроме того, в адрес пойманного сома старались не говорить ничего дурного, чтобы не рассердить его хозяина.
Никита Водопол
Никита Водопол - день народного календаря у восточных славян, выпадающий на 3 апреля. Название дня происходит от имени святого Никиты Мидикийского. По славянским поверьям в этот день после зимы просыпается водяной.
Также сегодня, 3 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Серафима Вырицкого
- День дурака в Эстонии
- Кирилл Катаник
- День придумывания хороших примет
- День рождения кофемолки
- День рождения штрих-кода
- День отказа от скучной работы (Don't Go to Work Unless it's Fun Day) в США
- День поиска радуги (National Find a Rainbow Day) в США
- День шоколадного мусса (National Chocolate Mousse Day) в США
- День твидовой ткани (National Tweed Day) в США
- День бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана
- День провозглашения Второй республики в Гвинее
- День надежды (Day Of Hope) в США
- День прогулки (National Walking Day) в США
Сегодня именины празднуют: Филимон, Яков, Фома, Кирилл, Домнин.
Что происходило 3 апреля в прошлые годы
1043 - Эдуард Исповедник коронован на Английский престол
1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки
1559 - подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов
1879 - Софию провозглашен столицей Болгарии
1885 - немецкой изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением
1910 - впервые осуществлен восхождение на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске
1917 - Ленин с соратниками прибыл из Швейцарии в Петроград
1918 - Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте
1919 - Украинский Совнарком объявил Асканию-Нову заповедником
1922 - Сталина избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)
1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки
1948 - Гарри Трумэн утвердил «план Маршалла»
1966 - советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала его первым искусственным спутником
1999 - силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду
2007 - французский скоростной поезд «TGV» установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 апреля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе стало на один праздник больше. Новый праздник – День ветеранов боевых действий – появился в Севастополе. Решение об этом вчера приняли депутаты заксобрания.
Какой сегодня праздник 2 апреля. Сегодня, 2 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Несмотря на пандемию в Крыму собрались провести два десятка фестивалей. Проведение двух десятков фестивалей запланировано в Крыму в 2021 году.
Севастопольский правозащитник выступил за бесплатное купание на Херсонесе. Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай выступил за возвращение бесплатного прохода на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» для всех желающих, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах
Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.
Какой сегодня праздник 3 апреля фото
Сегодня, 3 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов берет под полный контроль главную ценность Крыма
В Крыму продолжают обсуждать отставку главы республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
31 марта
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости