Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму назвали число жертв COVID среди сотрудников «скорой» ● В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков ● В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей
Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет
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Многочисленные нарушения масочного режима при отсутствии коллективного иммунитета послужили причиной роста заболеваемости коронавирусом в Крыму.
Об этом телеканалу «Миллет» заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Если мы обратим внимание на наши города, торговые центры, магазины, предприятия, мы сегодня фиксируем большое количество нарушений использования средств индивидуальной защиты. Конечно, все устали от масок, но ситуация такова, что единственная сегодня мера защиты, до того как мы сможем говорить о коллективном иммунитете, это соблюдение всех правил и требований, которые прописаны на уровне субъектов», – пояснила Пеньковская.
Спад заболеваемости, по ее словам, зависит «от соблюдения правил, от внутренней сознательности каждого гражданина». «Этот очередной подъем новой коронавирусной инфекции связан с нарушением ограничительных мероприятий. До тех пор, пока мы не сможем говорить о коллективном иммунитете, нам придется жить по этим правилам и требованиям», – заключила Пеньковская.
Накануне сообщалось, что за прошедшую неделю число госпитализированных с коронавирусом пациентов выросло более чем на четверть.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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