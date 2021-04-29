За счет чего растут цены на отдых в Крыму и причем тут Турция

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Стоимость отдыха в крымских отелях среднего и эконом-сегмента в этом году изменилась незначительно, при этом некоторый рост связан скорее с внутренними причинами и не зависит от закрытия границ.

Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, цены растут только в премиальном сегменте, и это связано с невысокой конкуренцией в этом секторе, и может быть урегулировано с помощью наращивания номерного фонда. Отели среднего и эконом-класса повысили цены незначительно, а санаторно-курортный комплекс и вовсе сохранил цены прошлого года.

«Основной объем номерного фонда был выкуплен в начале года или максимум в начале весны – и туроператорами, и через прямые продажи. Прежде всего выбираются всегда доступные варианты - номера категории «стандарт». Затем в связи с высоким спросом включаются инструменты динамического ценообразования, которое увеличивает цены на оставшиеся номера и так более дорогого «премиального» сегмента. При этом и на лето, и на майские праздники еще есть достаточное количество доступных вариантов, но количество их сокращается в связи с высоким спросом. Есть предложения от туроператоров с мировым именем, когда недельное пребывание с перелетом и питанием в отеле уровня 2-3 звезд можно приобрести за 19-20 тыс. рублей», - сказал он.

При этом рост цен в большинстве случаев не связаны с недавним закрытием границ Турции и объясняются внутренними причинами, пояснил гость эфира.

«Спрос диктует предложение – это правда. Закрытие Турции никак серьезно не повлияло на Крым - уровень бронирования и до этого был достаточно высок. Если говорить об объеме туристов, то Краснодарский край и Крым в принципе принимает в разы больше российских туристов, чем Турция. Вопрос в высоком спросе на отдых в Крыму. Это большой вызов для всего туристического сектора. Если говорить о подорожании, одним из самых подорожавших ресурсов представители туротросли называют человеческий ресурс - значительно выросли запросы персонала по зарплате. Кроме того, выросли цены поставщиков, в том числе на продукты».

Министр пообещал, что при выявлении случаев необоснованного повышения цен профильное ведомство будет «обращаться и в ФАС, и в правоохранительные органы», подчеркнув, что крымские власти «нацелены на жесткую и серьезную работу и с туроператорами, и с собственниками средств размещения на пресечение чрезмерного увеличения стоимости».

При этом в Минкурортов собираются пресекать и случаи нарушения прав потребителей.

«Мы намерены вмешиваться, когда качество и стоимость не будут соответствовать. Мы уже столкнулись с несколькими случаями недобросовестной конкуренции. Мы их пресекли. Например, существует практика, когда некоторые отельеры начинают отменять брони, чтобы затем перепродать номера дороже – это влечет за собой достаточно серьезные последствия со стороны закона о защите прав потребителей, вплоть до финансовой и юридической ответственности», - пообещал он и напомнил о существовании «горячей линии» и социальных сетей, с помощью которых можно сообщить в профильное министерство информацию о нарушении прав отдыхающих.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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