Власть
Внезапно: в Крыму взлетели цены на свинину
В Крыму взлетели цены на свинину – мясо подорожало почти в 2 раза.
Крымчане жалуются, что в конце апреля стоимость килограмма свинины выросла с 250 – 270 рублей за килограмм до 450 – 500 рублей.
«Только в Крыму такое, на матерке таких цен нет», – жалуются они главе РК Сергею Аксенову.
В министерстве промышленности РК, похоже, еще не в курсе проблемы:
«Потребительский рынок Республики Крым, как и других субъектов Российской Федерации, функционирует в условиях рыночной экономики. Насыщение потребительского рынка республики осуществляется за счет продукции крымских товаропроизводителей, а также поставок продовольствия из других регионов Российской Федерации.
Розничные цены на продтовары зависят от уровня оптово-отпускных цен производителей (в зависимости от величины затрат на производство продукции) и поставщиков данных товаров, соотношения спроса и предложения на эти товары, конкурентных условий, логистики доставки продовольствия на территорию республики и др.
Республика Крым по динамике изменения средних потребительских цен на продовольственные товары находится в одном диапазоне с близлежащими субъектами Южного федерального округа.
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики на 19.04.2021 средняя потребительская цена на свинину на кости в Республике Крым составила 296,56 руб./кг, в целом по ЮФО – 280,54 руб./кг, в Краснодарском крае – 284,67 руб./кг», – ответили в ведомстве на жалобы крымчан.
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