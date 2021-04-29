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Власть

Внезапно: в Крыму взлетели цены на свинину

18:50 четверг, 29 апреля 2021

В Крыму взлетели цены на свинину – мясо подорожало почти в 2 раза.

Крымчане жалуются, что в конце апреля стоимость килограмма свинины выросла с 250 – 270 рублей за килограмм до 450 – 500 рублей.

«Только в Крыму такое, на матерке таких цен нет», – жалуются они главе РК Сергею Аксенову.

В министерстве промышленности РК, похоже, еще не в курсе проблемы:

«Потребительский рынок Республики Крым, как и других субъектов Российской Федерации, функционирует в условиях рыночной экономики. Насыщение потребительского рынка республики осуществляется за счет продукции крымских товаропроизводителей, а также поставок продовольствия из других регионов Российской Федерации.

Розничные цены на продтовары зависят от уровня оптово-отпускных цен производителей (в зависимости от величины затрат на производство продукции) и поставщиков данных товаров, соотношения спроса и предложения на эти товары, конкурентных условий, логистики доставки продовольствия на территорию республики и др.

Республика Крым по динамике изменения средних потребительских цен на продовольственные товары находится в одном диапазоне с близлежащими субъектами Южного федерального округа.

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики на 19.04.2021 средняя потребительская цена на свинину на кости в Республике Крым составила 296,56 руб./кг, в целом по ЮФО – 280,54 руб./кг, в Краснодарском крае – 284,67 руб./кг», – ответили в ведомстве на жалобы крымчан.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе вводятся фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Ответственным органом за стабильную цену на эти группы товаров назначен департамент сельского хозяйства.

Крым отправил в Китай почти 20 тонн мороженого. Известный крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай пять партий своей продукции.

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