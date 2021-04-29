Водный кризис
Развитие сюжета: Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года ● В Алуште сегодня вечером возможны перебои в водоснабжении ● Пока неизвестно пригодна ли для питья вода из-под Азовского моря ● Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора ● Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю
Власти Ялты заявили, что вода в городе будет круглосуточно
фото © Новости Крыма
На данный момент в водохранилищах, снабжающих Ялту, накоплено 15 млн 999 тысяч метров кубических воды.
Это позволяет отменить график подачи воды по часам. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим Принимаем такое решение. До октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно», — сказала Павленко.
По ее словам, с 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будет принято решение о дальнейшем формате подачи воды.
Напомним, с 6:00 1 мая Симферополь начнет получать горячую воду.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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