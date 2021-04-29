Власти Ялты заявили, что вода в городе будет круглосуточно

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На данный момент в водохранилищах, снабжающих Ялту, накоплено 15 млн 999 тысяч метров кубических воды.

Это позволяет отменить график подачи воды по часам. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим Принимаем такое решение. До октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно», — сказала Павленко.

По ее словам, с 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будет принято решение о дальнейшем формате подачи воды.

Напомним, с 6:00 1 мая Симферополь начнет получать горячую воду.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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