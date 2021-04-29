Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что запасов воды городу хватит до конца года.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Наполнение (Чернореченского) водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год», – написал Развожаев.

Он добавил, что в настоящий момент продолжается забор воды из реки Бельбек. «Уже забрано 1,5 млн кубометров», – уточнил губернатор.

В текущем году будет отремонтировано 27 км магистральных трубоопроводов в Севастополе, что позволит снизить технические потери.

В марте 2021 года в Севастополь пустили воду из нового водозабора на реке Бельбек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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