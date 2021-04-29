Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +18
море +9

Водный кризис

Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года

Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года

фото © Новости Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что запасов воды городу хватит до конца года.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Наполнение (Чернореченского) водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год», – написал Развожаев.

Он добавил, что в настоящий момент продолжается забор воды из реки Бельбек. «Уже забрано 1,5 млн кубометров», – уточнил губернатор.

В текущем году будет отремонтировано 27 км магистральных трубоопроводов в Севастополе, что позволит снизить технические потери.

В марте 2021 года в Севастополь пустили воду из нового водозабора на реке Бельбек.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя отказались от строительства фонтана на центральной площади. Глава крымской столицы Валентин Демидов рассказал о благоустройстве площади Ленина и о том, почему возникла необходимость корректировки первоначальных проектов.

В Севастополе грозят судами владельцам самостроев. В Севастополе участились рейды по выявлению незаконного строительства многоквартирных домов на участках, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. Очередные объекты обнаружены в бухте Казачьей.

Пока неизвестно пригодна ли для питья вода из-под Азовского моря. Информация об объемах запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, а также о ее качестве появится в июне текущего года.

В Севастополе суд подтвердил незаконность завышенных начислений за вывоз мусора. Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес решение о «незаконном завышении платы» за вывоз мусора.

Власть
Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Власть
Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Депутаты Государственного совета Крыма направили в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации