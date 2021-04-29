Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +18
море +9

Власть

Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

11:56 четверг, 29 апреля 2021
Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

фото © Корреспондент.net

Депутаты Государственного совета Крыма направили в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Парламентарии считают их виновными в «организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова». Об этом сегодня было заявлено на заседании специальной рабочей группы Госсовета Крыма.

«Поддержать проект заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении граждан Украины, принимавших участие в организации ряда блокад в отношении Крыма», – сообщил председатель рабочей группы, первый вице-спикер Ефим Фикс.

Как сообщил депутат Госсовета Крыма Сергей Трофимов, в списке обвиняемых должны быть семь человек: бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенного в России Меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

По словам Фикса, «действия организаторов блокад могут быть квалифицированы по таким статьям УК РФ: теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма».

В марте текущего года спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Крым готовит первый иск к Украине по «водной блокаде полуострова». Иск намерены подать до конца июня текущего года, предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась через месяц после назначения. Заместитель главы Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности руководителя комитета, уволилась «по собственной инициативе».

В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания. В Крыму, наконец, «распробовали» опыт российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.

Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая. В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.

Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.

Власть
Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Власть
Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Депутаты Государственного совета Крыма направили в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации