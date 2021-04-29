Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

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Депутаты Государственного совета Крыма направили в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Парламентарии считают их виновными в «организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова». Об этом сегодня было заявлено на заседании специальной рабочей группы Госсовета Крыма.

«Поддержать проект заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении граждан Украины, принимавших участие в организации ряда блокад в отношении Крыма», – сообщил председатель рабочей группы, первый вице-спикер Ефим Фикс.

Как сообщил депутат Госсовета Крыма Сергей Трофимов, в списке обвиняемых должны быть семь человек: бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенного в России Меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

По словам Фикса, «действия организаторов блокад могут быть квалифицированы по таким статьям УК РФ: теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма».

В марте текущего года спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Крым готовит первый иск к Украине по «водной блокаде полуострова». Иск намерены подать до конца июня текущего года, предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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