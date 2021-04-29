Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Ялты заявили, что вода в городе будет круглосуточно ● Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года ● В Алуште сегодня вечером возможны перебои в водоснабжении ● Пока неизвестно пригодна ли для питья вода из-под Азовского моря ● Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора
В Симферополе пообещали с 1 мая горячую и холодную воду 24/7
фото © Новости Крыма
В Симферополе возобновляют подачу горячей воды. Водоснабжение по графику отменяется, город будет получать воду в полном объеме».
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В результате совместных действий ГУП РК «Вода Крыма» и Правительства Российской Федерации, а также по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая 6:00 обеспечить город подачей горячей воды», - написал Сергей Аксенов.
Он отметил, что решение принято «окончательно»: горячая и холодная вода «будут подаваться в полном объеме».
«Накопленные запасы позволяют нам спокойно себя чувствовать, как минимум, до конца года. Надеемся, что погода также будет нам способствовать», - отметил глава РК.Сергей Аксенов добавил, что в Алуште и Ялте график останется прежним, однако есть возможность, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.
«В целом, Республика Крым готова к проведению курортного сезона. Во всех санаторных комплексах установлены емкости для воды, при этом ни один санаторий по отдельному графику не обеспечивается. Для всех одинаковые условия», - подытожил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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