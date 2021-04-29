В Симферополе пообещали построить новый медицинский комплекс

В Симферополе на месте недостроя украинских времен возле городской больницы скорой помощи построят новый медицинский комплекс.

Об этом журналистам сообщил руководитель Центра медицины катастроф РК Сергей Олефиренко.

«На Гагарина, 15, есть многострадальный недострой, который многие годы уродовал лицо города. Мы забрали этот комплекс в собственность, заложены деньги на проектирование, на изыскания, снос и строительство нового комплекса», - сообщил он.

Олиференко уточнил, что планируется построить комплекс из трех зданий площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. Там будет располагаться главная станция скорой помощи, новое приемное отделение шестой городской больницы и административное здание министерства здравоохранения РК. Он добавил, что завершить строительство планируется в 2022 году.

Также в республике появятся новые машины скорой помощи, сообщил Олефиренко.

«У нас сейчас двойной автопарк, но уже осенью «карета превратится в тыкву», поскольку автомобили скорой помощи должны меняться раз в пять лет. Планируется, что мы в этом году получим порядка 100 новых автомобилей. Кроме того, рассматривается возможность обновления автопарка за счет собственных средств республики», - уточнил Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Херсонес готов разрешить реставрацию местным специалистам. В руководстве музея-заповедника «Херсонес Таврический» заявили, что готовы отказываться от услуг иногородних специалистов в пользу местных реставраторов памятников каменного зодчества, если те смогут объединиться.

Реконструкцию Ливадийского дворца пообещали вот-вот начать. Здание Ливадийского дворца и парк вокруг него начнут реконструировать в ближайшее время.

«Берег турецкий россиянам не нужен»: В Крыму пообещали сделать свою Анталию. Планами по созданию инфраструктуры для отдыха на побережье Крыма поделился заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов.

В Крыму хотят создать экономику замкнутого цикла. Проект инновационного экологического развития, включающий полный цикл переработки отходов, могут запустить на полуострове Крым.