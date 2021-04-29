В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

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Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Власти столицы Тувы — Кызыла с 1 по 10 мая ввели запрет на продажу алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на сообщение городской мэрии. По данным СМИ, об аналогичных ограничениях объявили еще минимум в трех российских городах.

«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыл», — говорится в сообщении.

Власти города рекомендовали руководителям заведений общепита отказаться от продажи алкоголя и пива, а тем, кто будет участвовать в праздничных мероприятиях по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы, запретили приносить алкоголь с собой.

Как сообщает агентство, в городе уже запрещали продавать алкоголь в этом году на 8 Марта и годом ранее, в период самоизоляции.

По данным РБК, запрет на алкоголь будет действовать и в ряде других городов России: в Тюмени и Волгограде — на весь период майских праздников, в Перми только 1 мая.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что не собирались запрещать продажу алкоголя в майские праздники.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», — цитирует ведомство РИА Новости.

Предстоящие майские праздники превратились в длинные каникулы с легкой руки президента, который объявил дополнительными нерабочими днями с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

При этом многие работодатели финансово оказались не готовы к такому подарку от государства и не планируют отпускать своих сотрудников загорать на пляжи с 4 по 7 мая.

В тексте использованы материалы: Форпост

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