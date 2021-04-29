Власть
В Крыму запускают «горячую линию» по профилактике «клещевых» инфекций
С 1 по 15 мая в Крыму будет работать «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.
Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Номер телефона «горячей линии»: +7 978 919-11-23.
По данному телефону жители и гости Крыма могут получить информацию по актуальным вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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