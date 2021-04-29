В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей

В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Мошенники позвонили женщине и сообщили, что на ее имя неизвестные оформили кредит. В разговоре они выяснили, что депозитный счет открыт у супруга женщины. Тогда злоумышленники убедили пенсионерку снять все средства с указанного счета и перевести на «резервный».

«В дальнейшем обманутая женщина под диктовку дистанционного мошенника осуществила восемь денежных переводов на общую сумму 750 тысяч рублей», - сообщили в севастопольском МВД. При этом в банке женщина никому не сообщила о причинах снятия такой крупной суммы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», полицейские выявляют лиц, причастных к совершению преступления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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