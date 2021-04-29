Происшествия
В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей
В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Мошенники позвонили женщине и сообщили, что на ее имя неизвестные оформили кредит. В разговоре они выяснили, что депозитный счет открыт у супруга женщины. Тогда злоумышленники убедили пенсионерку снять все средства с указанного счета и перевести на «резервный».
«В дальнейшем обманутая женщина под диктовку дистанционного мошенника осуществила восемь денежных переводов на общую сумму 750 тысяч рублей», - сообщили в севастопольском МВД. При этом в банке женщина никому не сообщила о причинах снятия такой крупной суммы.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», полицейские выявляют лиц, причастных к совершению преступления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан. Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые были совершены в отношении крымчан в течение минувшей недели.
В Симферопольской больнице украли инвалидную коляску. В полицию Симферополя поступило заявление от руководства одной из больниц по факту кражи инвалидной коляски.
Крымчанин украл у своей девушки 200 тысяч рублей. В Ялте местная жительница обнаружила, что из ее квартиры пропали 200 тысяч рублей.
Мошенник-рецидивист выманил у ялтинца деньги под видом продажи двигателя. Сотрудники ялтинской полиции задержали мошенника, действовавшего через сайт объявлений.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму арестовали директора «Службы 112»
В Ялте арестовали директора «Единой дежурно-диспетчерской службы 112». Его подозревают в превышении полномочий при подписании акта выполненных работ, не соответствующих условиям контракта.
Какой сегодня праздник 29 апреля фото
Сегодня, 29 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая
В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.
вчера
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБКвидео
17 часов назад
Курортный сезон
Новости курортного сезона