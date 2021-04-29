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Происшествия

В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей

В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Мошенники позвонили женщине и сообщили, что на ее имя неизвестные оформили кредит. В разговоре они выяснили, что депозитный счет открыт у супруга женщины. Тогда злоумышленники убедили пенсионерку снять все средства с указанного счета и перевести на «резервный». 

«В дальнейшем обманутая женщина под диктовку дистанционного мошенника осуществила восемь денежных переводов на общую сумму 750 тысяч рублей», - сообщили в севастопольском МВД. При этом в банке женщина никому не сообщила о причинах снятия такой крупной суммы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», полицейские выявляют лиц, причастных к совершению преступления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан. Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые были совершены в отношении крымчан в течение минувшей недели.

В Симферопольской больнице украли инвалидную коляску. В полицию Симферополя поступило заявление от руководства одной из больниц по факту кражи инвалидной коляски.

Крымчанин украл у своей девушки 200 тысяч рублей. В Ялте местная жительница обнаружила, что из ее квартиры пропали 200 тысяч рублей.

Мошенник-рецидивист выманил у ялтинца деньги под видом продажи двигателя. Сотрудники ялтинской полиции задержали мошенника, действовавшего через сайт объявлений.

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