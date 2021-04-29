Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков ● В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей ● В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19 ● Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя
В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора
За неделю в Крыму оштрафовали шестерых граждан, не сдавших тесты на коронавирус после прибытия из-за границы.
Об этом на брифинге по ситуации с Covid-19 заявил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«За несвоевременное прохождение обследования на COVID-19 по прибытию из-за границы на прошлой неделе направлено 84 уведомления о составлении админпротоколов, за прошедшую неделю было рассмотрено 6 материалов административных дел, все лица привлечены к ответственности», — сообщил Крутиков.
Также Дмитрий Крутиков напомнил, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача с 1 мая 2021 года все граждане РФ, въезжающие на территорию государства из-за границы, должны дважды пройти обследование на COVID-19 в течение 5 дней.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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