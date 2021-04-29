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Коронавирус в Крыму

В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора

10:42 четверг, 29 апреля 2021

За неделю в Крыму оштрафовали шестерых граждан, не сдавших тесты на коронавирус после прибытия из-за границы.

Об этом на брифинге по ситуации с Covid-19 заявил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За несвоевременное прохождение обследования на COVID-19 по прибытию из-за границы на прошлой неделе направлено 84 уведомления о составлении админпротоколов, за прошедшую неделю было рассмотрено 6 материалов административных дел, все лица привлечены к ответственности», — сообщил Крутиков.

Также Дмитрий Крутиков напомнил, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача с 1 мая 2021 года все граждане РФ, въезжающие на территорию государства из-за границы, должны дважды пройти обследование на COVID-19 в течение 5 дней.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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