В Крыму назвали число жертв COVID среди сотрудников «скорой»

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В Республике Крым с начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 сотрудников республиканского Центра медицины катастроф.

Об этом журналистам сообщил руководитель центра Сергей Олефиренко.

«Ковид унес жизни и врачей, и фельдшеров, и водителей. Может у нас потери не такие большие, как в других субъектах, но каждая жизнь для нас важна. Мы анализировали. Тех, кто умер напрямую от ковида, а не от осложнений, порядка 10 человек. Но мы понимаем, что статистика больше, ведь колоссальные нагрузки, испытания, которые прошли наши люди, ускорили их уход», - рассказал Олефиренко.

Он добавил, что сейчас в республике наблюдается незначительный рост количества обращений.

«У нас было двухмесячное затишье, но сейчас идет подъем. Если у нас в пик было две тысячи вызовов в сутки, а последние два месяца около 1300, то сейчас за сутки более полутора тысяч. Небольшой прирост есть. Другое дело, что сейчас мы этот прирост встречаем не как год назад, когда был дефицит средств индивидуальной защиты и резкий подъем цен. Сейчас у нас склады забиты под потолок, и этот рост заболеваемости мы встречаем полностью защищенными», - подчеркнул руководитель Центра медицины катастроф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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