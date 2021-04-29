В Крыму может появиться свой вертолет санитарной авиации

В республике рассматривается вопрос приобретения собственного санитарного вертолета для нужд регионального Центра медицины катастроф.

Об этом журналистам рассказал руководитель Центра Сергей Олефиренко. Вопрос будет решаться руководством РК.

«У нас есть поручение рассмотреть возможность приобретения собственного воздушного судна. Мы категорически выступаем за, поскольку учитывая стоимость летного часа, если вертолет будет находиться в собственности РК, а мы будем эскплуатантами, то где-то за четыре года мы его «отобьем», - рассказал Сергей Олефиренко.

Он отметил, что для нужд санавиации могут использоваться машины, произведенные исключительно в России, причем, произведенные после 2014 года и оснащенные медицинским модулем.

«Под эти показатели подходят два вертолета – Ми-8 и «Ансат». Последний более практичный и может сесть на трассу в случае необходимости, однако Ми-8 – всепогодный», - добавил руководитель Центра.

Он отметил, что о потребностях крымской медицины в вертолете можно судить по увеличению финансирования программы санавиации. Пока в ней используется арендованная машина.

«У нас хороший прирост по показателям вызовов, у нас увеличилось финансирование более чем на 30%. В прошлом году на это выделялось около 60 миллионов, в этом году более 90 миллионов рублей», - сказал Сергей Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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