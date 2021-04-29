В Керчи устроили погоню за пьяным мопедистом

В Керчи инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя мопеда, который пытался скрыться от сотрудников полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Вечером на одном из перекрестков города Керчи инспектор заметил подозрительные маневры, которые осуществлял водитель мопеда. Сотрудник полиции подал сигнал, чтобы мопедист остановился, но тот проигнорировал требование. После непродолжительной погони нарушителя поймали.

За рулем мопеда сидел 42-летний пьяный керчанин, который, тем не менее, отказался пройти освидетельствование. Теперь ему грозит от 10 до 15 суток ареста и штраф.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора. За неделю в Крыму оштрафовали шестерых граждан, не сдавших тесты на коронавирус после прибытия из-за границы.

В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники. Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Минимущества Крыма пытается взыскать с аэропорта Симферополь 15,5 млн рублей. Арбитражный суд Республики Крым принял к производству иск министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к международному аэропорту Симферополь.

Крымские пожарные объяснили, можно ли жарить шашлыки на майские праздники. Особый противопожарный режим в Крыму введут уже в конце апреля.