Водный кризис
Развитие сюжета: Пока неизвестно пригодна ли для питья вода из-под Азовского моря ● Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора ● Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю ● Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала ● Как в «Артеке» решают проблему с водой
В Алуште сегодня вечером возможны перебои в водоснабжении
Из-за ремонтных работ сегодня вечером в Алуште возможны перебои водоснабжения.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Как пояснили в пресс-службе, сейчас на магистральном водоводе, идущем от Изобильненского водохранилища, проводят ремонтные работы. В связи с этим возможны перебои водоснабжения, снижение давления в системе и отклонение от графика в вечернюю подачу воды
«В случае отклонения от графика вечерняя подача воды будет продлена, при необходимости будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами», — уточнили в ГУП РК «Вода Крыма».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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