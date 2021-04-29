В Алуште сегодня вечером возможны перебои в водоснабжении

Из-за ремонтных работ сегодня вечером в Алуште возможны перебои водоснабжения.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Как пояснили в пресс-службе, сейчас на магистральном водоводе, идущем от Изобильненского водохранилища, проводят ремонтные работы. В связи с этим возможны перебои водоснабжения, снижение давления в системе и отклонение от графика в вечернюю подачу воды

«В случае отклонения от графика вечерняя подача воды будет продлена, при необходимости будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами», — уточнили в ГУП РК «Вода Крыма».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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