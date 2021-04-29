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Общество

Ученые планируют размножить редкие крымские орхидеи

10:19 четверг, 29 апреля 2021
Ученые планируют размножить редкие крымские орхидеи

фото © Новости Крыма

Ученые республики планируют увеличить численность существующих популяций крымских орхидей и восстановить утраченные с помощью современных технологий.

Об этом сообщил доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Назаров.

На первом этапе ученые выбрали четыре вида крымских орхидей, которые относятся к категории ранневесенних и летнецветущих растений. К работе планируют приступить в мае после получения всех необходимых разрешений от министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

«Мы ведем многолетнюю работу по микроклональному размножению редких и исчезающих видов растений Крыма, большинство из которых являются высокодекоративными, и поэтому подвергаются массовому незаконному сбору со стороны местного населения и туристов. Особенно резко может возрасти антропогенная нагрузка на наш полуостров в условиях третьей волны пандемии COVID-19, когда туристические потоки переориентированы на курорты Крыма и Кавказа. Это делает задачу особенно актуальной. При такой нагрузке решить эту проблему можно только с помощью биотехнологии», – рассказал Владимир Назаров.

По словам ученого, в вузе уже отработана технология массового микроклонального размножения орхидей на примере тропических видов. С небольшими изменениями ее можно будет применить для выращивания сеянцев краснокнижных видов орхидных с целью их дальнейшего возвращения в природные популяции.

«Существующая технология размножения орхидей в условиях in vitro в настоящее время осуществляется двумя способами: выделением меристематической растительной ткани или с помощью использования зрелых семян. Для размножения крымских орхидей наиболее перспективным, по нашему мнению, является семенное размножение, так как у большинства из них в коробочках содержатся десятки тысяч семян. Кроме того, этот способ не ведет к гибели растений, однако он более длительный. Его полный цикл – от опыления цветков, созревания коробочек до высадки в популяцию – будет занимать как минимум 2-3 года: за это время из семян образуются растения в in vitro, проходит их адаптация к микоризным условиям существования», – добавил Владимир Назаров.

После адаптации технологии для размножения крымских видов орхидей ученые займутся их массовым клонированием. Как отмечает специалист, в популяцию планируется высадить не более 10% новых растений, чтобы не нарушать ее генетическую структуру.

Всего в Крыму произрастает более 40 видов орхидных, особенно широко они представлены в горной части Крыма, в частности в Бахчисарайском и Севастопольском районах, на Южном берегу Крыма вблизи Ялты и Ласпи. Эти места особенно любимы у туристов, поэтому восстановление популяций орхидных планируется начать в этих районах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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