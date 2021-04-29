У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов

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Жители села Нижняя Кутузовка (Большая Алушта) придумали, как распределять воду так, чтобы ее можно было подавать круглые сутки. Однако местные власти отказались от проекта и все же ввели почасовой график подачи воды, чтобы сэкономить ее для курортников.

Село расположено на южном склоне горы Чатыр-Даг. Воду стали отключать прошлой весной. Несмотря на график, вода подавалась с перебоями, особенно на верхние этажи многоэтажек. А на некоторых улицах живительная влага вообще не поступала иногда в течение недели. Вот тогда активные сельчане и предложили, как можно оптимизировать схему подачи воды так, чтобы появился ее избыток.

«К ситуации подключились местные жители и самостоятельно разработали схему водоснабжения, распределяя воду по улицам в разное время дня с учетом местоположения задвижек и горной местности», — рассказали в группе «Черный список Алушта» соцсети «ВКонтакте».

Идею поддержали в водоканале Алушты, чьи сотрудники даже добавили пару задвижек, что позволило снабжать водой наиболее проблемные улицы. Эта модернизация значительно улучшила ситуацию: вода начала накапливаться в подземной 500-кубовой резервной емкости, а сельчане стали получать воду практически круглые сутки.

Однако радость оказалась преждевременной, и с 1 апреля этого года Нижняя Кутузовка вновь вернулась к пятичасовой подаче воды.

Жители села Нижняя Кутузовка (Большая Алушта) придумали, как распределять воду так, чтобы ее можно было подавать круглые сутки. Однако местные власти отказались от проекта и все же ввели почасовой график подачи воды, чтобы сэкономить ее для курортников.

В Изобильненском территориальном органе, в чьем подчинении находится Нижняя Кутузовка, объяснили ForPost, что в прошлом году две улицы все же страдали от графика, им вода в краны не поступала.

«То есть мы, ущемляя одних, давали приоритет многоквартирным домам и более густонаселенным улицам. Сейчас вода подается два часа утром и три часа вечером четко всем жителям из резервуара», — рассказала руководитель территориального органа Александра Ждан.

В алуштинском филиале «Воды Крыма» рассказали ForPost, что Нижняя Кутузовка питается из двух природных источников, находящихся на склонах Чатыр-Дага, и сейчас их дебет снизился.

«Сейчас остатки резервуара чистой воды пляшут от 100 до 200 кубов. Я понимаю жителей, которым хочется больше, но мы отдаем все, что дает природа и небесная канцелярия», — сообщил директор филиала Юрий Панасенко.

Также он добавил, что в прошлом году на некоторые улицы подавали техническую воду для полива приусадебных хозяйств, однако, видимо, от этого придется отказаться, чтобы все пустить на подачу в квартиры. Александра Ждан отметила, что если для полива не дадут воду, то существующий график ужесточат.

В тексте использованы материалы: Форпост

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