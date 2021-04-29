Три дивизии ВДВ России покинули Крым

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Состав трех дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вернулись после учений из Крыма в пункты постоянной дислокации (в Новороссийск, Псков и Иваново), сообщил командующий ВДВ России Андрей Сердюков на совещании, которое провел в четверг в Москве начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

«Личный состав 7-ой, 76-ой и 98-ой дивизий, привлекаемых квнезапной проверке на полигонах Южного военного округа в РеспубликеКрым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации. Перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая», – цитирует Сердюкова «Интерфакс».

На минувшей неделе в Минобороны России сообщали, что артиллерию десантно-штурмовой горной дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму. До этого сообщалось, что корабли Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после недавних учений у берегов Крыма.

22 апреля, Минобороны России провело в Крыму «межвидовые учения», на которые прибыл глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он также сообщил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах и отводе войск в места их постоянной дислокации. Отмечается, что войска должны отвести до 1 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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