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Трафик через Крымский мост вырос почти на четверть с начала года

13:09 четверг, 29 апреля 2021

Порядка миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту с начала 2021 года. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

«С начала текущего года почти миллион автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив, что на 22% превышает аналогичные показатели прошлого года», – говорится в сообщении.

С момента открытия Крымского моста по нему проехало 14 млн автомобилей. «Из них 1,9 млн грузовых транспортных средств и 165 тыс автобусов», – уточнили в учреждении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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