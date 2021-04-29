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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:02 четверг, 29 апреля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © gazeta.ru

За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2753 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 92 человека, выздоровевших за весь период – 37 420 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19. За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.

В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений. За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Еще 101 крымчанин заболел ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?. За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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