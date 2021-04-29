Суд вынес приговор жительнице Евпатории, задушившей своего сына

Верховный Суд Крыма вынес решение по уголовному делу в отношении жительницы Евпатории, убившей своего сына.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать свои действия.

В связи с этим, ее вместо колонии, отправят в психиатрическую больницу.

Напомним, 14 января женщина у себя дома задушила своего 9-летнего сына.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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