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Коронавирус в Крыму

Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков

08:26 четверг, 29 апреля 2021

Для этого в местные правила присвоения наименований внесли изменения.

Улицы Севастополя получат названия в честь местных медиков, скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Раньше для того, чтобы присвоить объекту имя выдающегося человека, должно было пройти не менее 10 лет с момента его смерти. В связи с этим в соответствующие правила внесли изменения – теперь элементы улично-дорожной сети и остановки общественного транспорта могут получить имя человека ранее, чем через 10 лет со дня смерти.

Присваивать названия будут на основании предложений, представлений президента РФ и губернатора города.

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