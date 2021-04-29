Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей ● В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19 ● Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя ● В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений ● Еще 101 крымчанин заболел ковидом
Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков
Для этого в местные правила присвоения наименований внесли изменения.
Улицы Севастополя получат названия в честь местных медиков, скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Раньше для того, чтобы присвоить объекту имя выдающегося человека, должно было пройти не менее 10 лет с момента его смерти. В связи с этим в соответствующие правила внесли изменения – теперь элементы улично-дорожной сети и остановки общественного транспорта могут получить имя человека ранее, чем через 10 лет со дня смерти.
Присваивать названия будут на основании предложений, представлений президента РФ и губернатора города.
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