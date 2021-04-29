Севастопольские ученые изобрели удобрение из винограда

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О разработке уникальной технологии производства удобрений из любых органических отходов, включая переработанный виноград, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Эффективность нового удобрения уже подтверждена на практике.

Технология, разработанная и запатентованная научно-образовательным центром «Перспективные технологии и материалы» СевГУ, была оценена сотрудниками Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН. Произведенные с ее помощью удобрения использовались на одном из виноградников «Магарача» в качестве прикорневой прикормки «самых восприимчивых сортов винограда». Результатом, как подчеркивается в сообщении, стала прибавка урожая до 15%. Скорость накопления сахаров возросла на 10-12%.

«Улучшилось качество виноматериала и вина, поскольку сок содержал большее количество фенольных и антоциановых веществ. Фенольные вещества отвечают за иммунитет. То есть растение более устойчиво к негативным факторам: патогенам, засухе. Эти показатели выше, чем при традиционной химической защите. Данный фактор очень важен для виноделов. Чем больше фенольных веществ, тем более полнотелым и качественным получается вино», — цитирует пресс-служба вуза доктора сельскохозяйственных наук, заведующую лабораторией ФГБУН «Магарач“ РАН Елену Странишевскую.

Новую технологию будут рекомендовать фермерским хозяйствам, которые выращивают виноград по органической технологии. Правда, пока их в России не слишком много – они занимают всего 50 га, а во всем мире — 10% от общей площади насаждений. Однако применять удобрения можно не только в виноградарстве, но и овощеводстве.

«Если просто применять переработанный виноград в качестве удобрения, будет больше вреда, чем пользы — он может заразить почву. В установке, созданной в Севастополе, происходит обеззараживание. Кроме того, удобрение раздробливается на структурные частицы, которые лучше усваиваются растениями, попадая непосредственно в клетку. Конечный продукт наносится на растения в жидкой форме. Это как наши бабушки в старину замачивали навоз», — поясняет Елена Странишевская.

В тексте использованы материалы: Форпост

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