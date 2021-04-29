Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 29 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 29 апреля.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 18, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 18, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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