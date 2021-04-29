Курорт
Отели и санатории Крыма ожидают загрузки в 80 процетов на майские праздники
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Власти Крыма прогнозируют, что отели и санатории республики в майские праздники будут загружены на 80%.
Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.
«В предстоящие выходные дни загрузка объектов санаторно-курортного комплекса прогнозируется в объеме 80%», – написал он.
На фоне наплыва туристов власти республики решили ввести в регионе особый противопожарный режим. «В целях безопасного прохождения майских праздников, а также минимизации пожаров и последствий от них приняли решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Республики Крым на период с 1 по 10 мая 2021 года», – уточнил Гоцанюк.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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