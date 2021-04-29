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Курорт

Отели и санатории Крыма ожидают загрузки в 80 процетов на майские праздники

07:03 четверг, 29 апреля 2021
Отели и санатории Крыма ожидают загрузки в 80 процетов на майские праздники

фото © Википедия

Власти Крыма прогнозируют, что отели и санатории республики в майские праздники будут загружены на 80%.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

«В предстоящие выходные дни загрузка объектов санаторно-курортного комплекса прогнозируется в объеме 80%», – написал он.

На фоне наплыва туристов власти республики решили ввести в регионе особый противопожарный режим. «В целях безопасного прохождения майских праздников, а также минимизации пожаров и последствий от них приняли решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Республики Крым на период с 1 по 10 мая 2021 года», – уточнил Гоцанюк.

Ранее об особенностях этого режима рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Республике Крым Александр Козинец.

Президент России Владимир Путин 23 апреля объявил дни между майскими праздниками выходными.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экскурсоводов Крыма посчитают и внесут в единый российский реестр. Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые регулируют деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников.

Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов. Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.

В Крыму думают, что на майские праздники приедет более миллиона туристов. Предположительно более одного миллиона туристов отдохнут в Крыму в период майских праздников.

Эксперты еще раз объяснили почему в Крыму растут цены на отдых. Повышения стоимости проживания в крымских отелях трудно избежать на фоне общего роста уровня цен.

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