«Может их не разберут на запчасти»: власти Крыма хотят купить 200 новых автобусов

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Власти Крыма определили двух единых поставщиков 200 новых автобусов «ПАЗ» и «СИМАЗ» за 1,3 млрд рублей.

Распоряжения главы Крыма опубликованы на портале правительства республики.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис К» единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка техники автобусы марки «ПАЗ» модель 320415-14 – 95 штук, с ценой контракта 615 590 500 рублей», – говорится в документе.

В соответствии со вторым документом с Акционерным обществом «Спецтехника-Юг» будет заключено два контракта на поставку техники на общую сумму 692,1 млн рублей. Авансовый платеж по каждому контракту составит 30% от его цены.

По первому контракту АО «Спецтехника-Юг» поставит 30 городских автобусов вместимостью 54 человека «СИМАЗ» за 202 млн 590 тыс рублей. Второй контракт предусматривает поставку 75 городских автобусов вместимостью 42 человека марки «СИМАЗ» за 489,6 млн рублей.

Автобусы следует поставить в Крым до 30 декабря текущего года. Подрядчики должны обеспечить исполнение контракта в размере 0,5% от его цены.

Ранее сообщалось, что всего Крым закупит почти 400 новых автобусов за счет денег, выделенных правительством Москвы. Новая техника для сферы общественного транспорта закупается в Крыму регулярно после возвращения полуострова в состав России.

«Техно-Сервис» – официальный дилер брендов LADA, Chery и УАЗ в Республике Крым.

АО «Спецтехника-Юг» – крымское предприятие с базой в Симферополе, производит специализированную коммунальную технику и модифицированные городские автобусы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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