Минимущества Крыма пытается взыскать с аэропорта Симферополь 15,5 млн рублей

Арбитражный суд Республики Крым принял к производству иск министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к международному аэропорту Симферополь.

Согласно определению суда, опубликованному в картотеке арбитражных дел, министерство хочет взыскать 15,5 млн рублей задолженности по аренде и пеню.

«Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Международный аэропорт «Симферополь», в котором просит взыскать с ООО «Международный аэропорт «Симферополь» в пользу министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым задолженность по арендной плате за период с 11 февраля 2020 по 18 февраля 2021 по состоянию на 18 февраля 2021 в размере 13 050 383,65 рублей», – говорится в документе.

Кроме задолженности министерство также просит взыскать пеню за несвоевременное внесение арендной платы за аналогичный период. По состоянию на 18 февраля 2021 размер пени составляет 2,5 млн рублей. Суд, рассмотрев заявление министерства, принял иск к производству, возбудил арбитражное дело и назначил предварительное судебное заседание на 7 июня.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, арендная плата выплачивалась и выплачивается своевременно, задолженности перед республикой нет.

«ООО «Международный аэропорт «Симферополь» своевременно и в установленном договорными отношениями размере осуществляет выплаты за все земельные участки, взятые в аренду у Республики Крым, – сообщили в аэропорту. – Задолженности в соответствии с условиями договора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» перед республикой не имеет».

Ранее сообщалось, что суд частично удовлетворил один из исков аэропорта Симферополь к подрядчику строительства взлетно-посадочной полосы ООО «Петро-Хэхуа» и взыскал 23 млн рублей. В сентябре 2019 года аэропорт подал в суд два иска на общую сумму 1,9 млрд рублей (один на 1,8 млрд, второй на 125 млн рублей). Иск касается двух договоров подряда, но этих документов в открытом доступе нет. Решения по второму еще нет – проводится экспертиза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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