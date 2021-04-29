Власть
Мэра Ялты просят продать часы с бриллиантами для помощи крымским школам
фото © yanina_yalta_official
Люксовые драгоценности Павленко сопоставили с золотой коллекцией «Массандры».
После скандала с украшениями за 20 миллионов рублей у мэра Ялты Янины Павленко, на ней заметили часы, похожие на швейцарский аксессуар стоимостью восемь миллионов рублей.
По данным канала «Постправда» в Telegram, это люксовый бренд Patek Philippe – Complications Chronograph 7071G-010 из белого золота со 116 бриллиантами за 108 тысяч долларов США. Анонимные авторы надеются, что Павленко продолжит благотворительный аукцион для помощи коррекционной школе и решит выставить часы на продажу, как и свои ювелирные украшения.
«Кажется, при помощи внимательных Телеграм-каналов скоро будут отремонтированы все коррекционные школы Крыма и осчастливлены обездоленные дети на деньги с продажи роскоши мэра Ялты Павленко», – предполагает «Крымский канал» в Telegram. – «Вероятно, Ковальчукам придется провести ревизию золотой коллекции «Массандры».
Напомним, что экс-гендиректор «Массандры» Янина Павленко в конце прошлого года стала главой администрации Ялты, а сам винзавод был выкуплен дочерней фирмой банка «Россия», который связан с бизнесменом Юрием Ковальчуком.
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