Мэра Ялты просят продать часы с бриллиантами для помощи крымским школам

фото © yanina_yalta_official

Люксовые драгоценности Павленко сопоставили с золотой коллекцией «Массандры».

После скандала с украшениями за 20 миллионов рублей у мэра Ялты Янины Павленко, на ней заметили часы, похожие на швейцарский аксессуар стоимостью восемь миллионов рублей.

По данным канала «Постправда» в Telegram, это люксовый бренд Patek Philippe – Complications Chronograph 7071G-010 из белого золота со 116 бриллиантами за 108 тысяч долларов США. Анонимные авторы надеются, что Павленко продолжит благотворительный аукцион для помощи коррекционной школе и решит выставить часы на продажу, как и свои ювелирные украшения.

«Кажется, при помощи внимательных Телеграм-каналов скоро будут отремонтированы все коррекционные школы Крыма и осчастливлены обездоленные дети на деньги с продажи роскоши мэра Ялты Павленко», – предполагает «Крымский канал» в Telegram. – «Вероятно, Ковальчукам придется провести ревизию золотой коллекции «Массандры».

Напомним, что экс-гендиректор «Массандры» Янина Павленко в конце прошлого года стала главой администрации Ялты, а сам винзавод был выкуплен дочерней фирмой банка «Россия», который связан с бизнесменом Юрием Ковальчуком.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму запускают «горячую линию» по профилактике «клещевых» инфекций. С 1 по 15 мая в Крыму будет работать «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.

Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась через месяц после назначения. Заместитель главы Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности руководителя комитета, уволилась «по собственной инициативе».

В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания. В Крыму, наконец, «распробовали» опыт российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.

Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая. В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.