Медвежонок впервые за 10 лет родился в симферопольском зооуголке

Пара бурых медведей Маша и Миша, содержащихся в зооуголке Детского парка Симферополя, впервые дали потомство.

Их первенцем стала медвежонок Глафира.

«Малышка родилась еще зимой. Ее вес составлял, как и полагается новорожденному медвежонку, всего около 500 граммов. Все это время Глаша росла и набиралась сил под боком у мамы в крытом вольере, где их никто не беспокоил. Кстати, медвежонок бурого медведя растет довольно быстро и к трем месяцам увеличивает свой вес в 30 раз, а к полугодовалому возрасту – в 50 раз», – рассказали в пресс-службе парка.

Глафиру с мамой недавно перевели в открытый вольер. «Глаша, как маленькая непоседа, любит побегать. Маша оказалась строгой и любящей мамой, она буквально не спускает с малышки глаз, ответственно следит, как бы дочурка чего не натворила. Можно долго наблюдать за тем, как трогательно Маша играет и просто общается с дочуркой», – добавили в пресс-службе.

В прошлый раз в Симферопольском зооуголке медвежонок родился в 2011 году. Клепа и сейчас живет в зооуголке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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