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Общество

Май в Крыму начнется с резкого потепления

18:02 четверг, 29 апреля 2021
Май в Крыму начнется с резкого потепления

фото © Новости Крыма

Теплая погода придет в Крым в начале мая.

Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«1, 2 и 3 мая – хорошая, теплая солнечная погода, по-летнему. 1 и 2 мая от 20 до 25 градусов тепла днем, а 3 мая выше: от 24 до 29 градусов тепла. Самый теплый день – 3 мая», – уточнила Любецкая.

С 4 мая на полуострое ожидаются осадки. «А вот 4 мая, во вторник, к сожалению, погода испортится. На территорию полуострова придет холодный фронтальный раздел, который вызовет дожди и понижение температуры воздуха до 15 градусов тепла днем», – добавила Любецкая.

Следующее потепление придет в Крым с 8 мая. Ожидается, что температура поднимется до 25 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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