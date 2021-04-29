Леса Крыма закрывают на майские праздники

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Лес в Крыму на майские праздники закроют для посещения из-за высокой вероятности пожаров.

Особый противопожарный режим на территории республики будет действовать в течение всех выходных – посещение лесов под запретом, их будут контролировать лесники. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.

Во время теплых весенних дней в Крыму не исключен сильный ветер, а это обеспечивает все условия для распространения пламени. Поэтому огонь для шашлыков можно разводить исключительно в отведенных для этого местах, где есть средствами, которыми можно потушить пожар: песок, плотная ткань и вода, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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