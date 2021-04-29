Крымские полицейские спустя год нашли подозреваемого в угоне автомобиля

Крымские полицейские задержали мужчину, который год назад совершил угон автомобиля в Симферопольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В марте 2020 года в дежурную часть обратился житель села Перово с заявлением о краже автомобиля. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный возле дома, – говорится в сообщении. – В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому району был установлен мужчина, причастный к совершению преступления».

Злоумышленник рассказал, что путем повреждения замка похитил автомобиль, после чего сдал его на металлолом. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Похитителю грозит наказание в виде шести лет лишения свободы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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