Происшествия
Крымчанин заплатит штраф за оскорбление полицейского в Viber
Суд в Ленинском районе Крыма признал 33-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейского при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, оскорбление мужчина написал в чате одного из мессенджеров.
«Житель Ленинского района отправил сообщение в чате LeninoHelpForDrive мобильного приложения Viber с числом участников более 350 человек, содержащее оскорбления грубой нецензурной бранью сотрудника полиции», – сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина нанес оскорбление, находясь в нетрезвом состоянии. Мотивацией послужили законные действия сотрудника ДПС, который до этого привлек подсудимого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Мужчину признали виновным по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Свою вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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