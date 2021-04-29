Крымчанин заплатит штраф за оскорбление полицейского в Viber

Суд в Ленинском районе Крыма признал 33-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, оскорбление мужчина написал в чате одного из мессенджеров.

«Житель Ленинского района отправил сообщение в чате LeninoHelpForDrive мобильного приложения Viber с числом участников более 350 человек, содержащее оскорбления грубой нецензурной бранью сотрудника полиции», – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина нанес оскорбление, находясь в нетрезвом состоянии. Мотивацией послужили законные действия сотрудника ДПС, который до этого привлек подсудимого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Мужчину признали виновным по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Свою вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд вынес приговор жительнице Евпатории, задушившей своего сына. Верховный Суд Крыма вынес решение по уголовному делу в отношении жительницы Евпатории, убившей своего сына.

В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора. За неделю в Крыму оштрафовали шестерых граждан, не сдавших тесты на коронавирус после прибытия из-за границы.

В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники. Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Минимущества Крыма пытается взыскать с аэропорта Симферополь 15,5 млн рублей. Арбитражный суд Республики Крым принял к производству иск министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к международному аэропорту Симферополь.