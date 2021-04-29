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Происшествия

Крымчанин заплатит штраф за оскорбление полицейского в Viber

16:14 четверг, 29 апреля 2021

Суд в Ленинском районе Крыма признал 33-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, оскорбление мужчина написал в чате одного из мессенджеров.

«Житель Ленинского района отправил сообщение в чате LeninoHelpForDrive мобильного приложения Viber с числом участников более 350 человек, содержащее оскорбления грубой нецензурной бранью сотрудника полиции», – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина нанес оскорбление, находясь в нетрезвом состоянии. Мотивацией послужили законные действия сотрудника ДПС, который до этого привлек подсудимого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Мужчину признали виновным по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Свою вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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